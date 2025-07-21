Сауль передумал переходить в «Трабзонспор» – это семейное решение. Хавбек «Атлетико» уже успел согласовать контракт и запланировать медосмотр

Сауль Ньигес отказался от трансфера в «Трабзонспор».

Ранее сообщалось , что полузащитник расторгнет контракт с «Атлетико » и перейдет в турецкий клуб.

Однако, по информации инсайдера Фабрицио Романо , 30-летний игрок передумал.

Футболист уже успел согласовать четырехлетний контракт. Для него был запланирован медосмотр, для прохождения которого сегодня он должен был вылететь в Турцию.

Уточняется, что причиной отказа от перехода стало семейное решение. Переговоры с «Трабзонспором» прекращены.