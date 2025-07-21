Сауль передумал переходить в «Трабзонспор» – это семейное решение. Хавбек «Атлетико» уже успел согласовать контракт и запланировать медосмотр
Сауль Ньигес отказался от трансфера в «Трабзонспор».
Ранее сообщалось, что полузащитник расторгнет контракт с «Атлетико» и перейдет в турецкий клуб.
Однако, по информации инсайдера Фабрицио Романо, 30-летний игрок передумал.
Футболист уже успел согласовать четырехлетний контракт. Для него был запланирован медосмотр, для прохождения которого сегодня он должен был вылететь в Турцию.
Уточняется, что причиной отказа от перехода стало семейное решение. Переговоры с «Трабзонспором» прекращены.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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