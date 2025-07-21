Аллегри о целях «Милана» на сезон: «Вернуться в Лигу чемпионов. Нам нужны еврокубки, учитывая масштаб бренда»

Массимилиано Аллегри назвал выход в ЛЧ главной целью «Милана» на сезон.

«Наша главная цель – вернуться в Лигу чемпионов . Это будет непросто, потому что в Италии большая конкуренция и много хороших команд.

Я полон энтузиазма и желания, но мы должны сосредоточиться на наших целях, потому что единственный способ провести хороший сезон – достичь их.

Учитывая масштаб бренда, «Милану» нужны еврокубки, и это наша цель на старте сезона», – сказал главный тренер «Милана ».