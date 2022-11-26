5 матчей завершились 0:0 на ЧМ-2022. Худший результат по сухим матчам за весь турнир в XXI веке – 6

На ЧМ-2022 очередной матч завершился нулевой ничьей.

В пятницу голов не забили и США. До этого ничья 0:0 была зафиксирована в четырех играх турнира: – Тунис, Мексика – , Марокко – , – Южная Корея.

В XXI веке наибольшее число сухих матчей за весь турнир было зафиксировано в 2010 году – 6. В 2006-м и 2014-м таких игр было по 5, в 2002-м – 2, в 2018-м – 1.