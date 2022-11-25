Нидерланды — Эквадор — 1:1, обзор матча Чемпионата мира по футболу 25.11.2022

Матч между сборными Нидерландов и Эквадора в группе A завершился со счётом 1:1.

Все голы ЧМ-2022

Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Счёт открыл уже на 6-й минуте форвард «оранжевых» Коди Гакпо после комбинации с участием Натана Аке и Дэви Классена. На 3-й компенсированной минуте первого тайма Первис Эступиньян забил ответный гол, но судья отменил его из-за пассивного офсайда у Джексона Поросо.

Спустя 4 минуты после начала второго тайма Эннер Валенсия всё же восстановил равновесие, отличившись на добивании после удара Первиса Эступиньяна. В дальнейшем у сборной Эквадора были несколько возможностей выйти вперёд, но счёт не изменился.

Видеообзор матча Нидерланды – Эквадор