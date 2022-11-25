Депутат Свищев: «Мы сербов любим, уважаем. В России поддержка мощная. У Сербии есть шансы на выход из группы ЧМ-2022»

Депутат Дмитрий Свищев прокомментировал победу сборной над командой (2:0).

– При всей нашей любви к Сербии, сербам и ее футболистам уровень бразильцев, конечно, выше. Ничего у сербов в этом матче не получалось. Были неплохие подходы к воротам Бразилии, но потом они буквально не знали, что делать с мячом.

Надеемся, что в следующих матчах Сербия будет выглядеть лучше, главное, чтобы были сделаны правильные выводы. Шансы на выход из группы у них остаются.

Мы их любим, уважаем. В России поддержка у Сербии – мощная.

– По итогам первого тура на ЧМ кто из сборных произвел на вас наибольшее впечатление?

– Как ни странно, но это сборная Канады. Вот ребята бились, красавцы, конечно.

Сборная Канады – открытие этого чемпионата мира, по крайней мере для меня. Я никогда не слышал, что в Канаде есть футбол.

Хоккей, керлинг, это да, но вот футбол. Теперь для меня Канада будет ассоциироваться не только с керлингом и хоккеем. Классная команда у них, – сказал председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.