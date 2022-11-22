ЧМ 2022: Франция — Дания прямая трансляция
Один из самых интересных поединков второго тура на Чемпионате мира по футболу в Катаре состоится 26 ноября. В группе D встречаются сборные Франции и Дании. Матч пройдет на стадионе «Рас Абу Абуд» в Дохе, начало в 19:00 по московскому времени
Полное расписание Чемпионата мира в Катаре
Прямая трансляция начнется на канале «Матч ТВ» в 18:45.
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Франция — Дания на ЧМ 2022 по футболу в Катаре можно на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.
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