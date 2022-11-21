ЧМ 2022: Польша — Саудовская Аравия прямая трансляция

Сборная Польши, завершившая свой первый матч нулевой ничьей с мексиканцами, во втором встретится в группе С с главной сенсацией Чемпионата мира в Катаре командой Саудовской Аравии. Матч соперников пройдет на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в городе Эр-Райян, начало в 16:00 по московскому времени.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Прямая трансляция начнется на канале «Матч ТВ» в 15:45.

Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Польша — Саудовская Аравия на ЧМ 2022 по футболу в Катаре можно на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.

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