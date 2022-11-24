У Нидерландов не будет акций как у Германии: «Мы приехали за победой, политические вопросы на паузе»

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Главный тренер сборной Нидерландов исключил проведение акций наподобие немецкой.

– Считаете ли вы, что из-за протеста сборная Германии утратила концентрацию [и проиграла Японии]?

– В этом весь вопрос. Вот почему я не хочу так рисковать. Мы приехали стать чемпионами мира.

Мы поставили все политические вопросы на паузу после встречи с мигрантами, мы сосредоточены на нашей цели. Мы не позволим действиям ФИФА или других организаций отвлечь нас, – сказал Луи ван Гал.

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