Тренер Уругвая Алонсо про 0:0 с Кореей: «У нас были моменты, мы взяли поле под контроль и стремились к победе»

Теги Сборная Южной Кореи по футболу Сборная Уругвая по футболу ЧМ-2022 Диего Алонсо Футбол

Главный тренер сборной Уругвая Диего Алонсо подвел итоги матча с Южной Кореей (0:0).

«В первом тайме соперник лучше работал с мячом, особенно в первые 20 минут. Потом нам удалось прибавить и взять поле под контроль. Во втором тайме это проявилось еще более явно. Но нам не хватало подвижности в центре.

У нас были моменты, но все мы знаем, что такое матчи на чемпионате мира: они равные, тяжелые.

Мы сыграли вничью, но стремились к победе», – сказал Алонсо.

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