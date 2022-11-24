Премьер-министр Японии о победе над Германией: «Это был удивительный матч. Уверен, всю страну переполняют эмоции»

Премьер-министр Японии прокомментировал победу над Германией в матче (2:1).

«Это был удивительный матч, в котором «самураи» показали силу команды и отдельных игроков, а также отличную стратегию тренера.

Думаю, вся страна была переполнена эмоциями от этой великолепной победы», – сказал Фумио Кисида на пресс-конференции.

Премьер-министр Японии также выразил надежду, что победа над Германией придаст команде уверенности, чтобы выйти в плей-офф турнира.

Игроки Японии после 2:1 с Германией убрали за собой в раздевалке и оставили там оригами. Фанаты унесли мусор с трибун