ПСВ может продать Гакпо зимой за 30 млн евро из-за проблем с финансами. Им интересовался «МЮ»

Капитан ПСВ Коди Гакпо может сменить клуб в зимнее трансферное окно.

По данным De Telegraaf, из-за непростой финансовой ситуации ПСВ может быть вынужден продать 23-летнего вингера за 30 млн евро.

Напомним, прошлым летом серьезный интерес к Гакпо проявляли , и . Сообщалось, что футболист уже согласовал с «Ман Юнайтед» условия личного контракта.

В этом сезоне Гакпо забил 13 голов и отдал 14 результативных передач в 21 матче за ПСВ во всех турнирах. Его полную статистику можно изучить здесь.