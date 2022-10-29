ПСВ может продать Гакпо зимой за 30 млн евро из-за проблем с финансами. Им интересовался «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Нидерланды ПСВ премьер-лига Англия возможные трансферы Лидс Саутгемптон Коди Гакпо деньги Футбол

Капитан ПСВ Коди Гакпо может сменить клуб в зимнее трансферное окно.

По данным De Telegraaf, из-за непростой финансовой ситуации ПСВ может быть вынужден продать 23-летнего вингера за 30 млн евро.

Напомним, прошлым летом серьезный интерес к Гакпо проявляли «Манчестер Юнайтед», «Саутгемптон» и «Лидс». Сообщалось, что футболист уже согласовал с «Ман Юнайтед» условия личного контракта.

В этом сезоне Гакпо забил 13 голов и отдал 14 результативных передач в 21 матче за ПСВ во всех турнирах. Его полную статистику можно изучить здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные