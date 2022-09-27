«МЮ» хочет купить вингера ПСВ Гакпо в 2023-м – личный контракт уже согласован. Если Роналду уйдет, трансфер будет еще вероятнее

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«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к вингеру ПСВ Коди Гакпо.

Как пишет Forbes, 23-летний футболист по-прежнему входит в список трансферных целей «Манчестер Юнайтед». Его хотят подписать в 2023 году.

Прошлым летом «МЮ» вел переговоры о трансфере Гакпо, но сделка не состоялась. Отмечается, что английский клуб договорился с игроком сборной Нидерландов об условиях личного контракта, но так и не сделал ПСВ официального предложения о трансфере.

В день закрытия трансферного окна Гакпо получил предложения от «Лидса» и «Саутгемптона», но решил остаться в ПСВ, думая, что в ближайшее время «МЮ» вновь попытается его подписать.

Если Криштиану Роналду покинет «Ман Юнайтед» в следующем году, трансфер Гакпо станет еще более вероятным. В «МЮ» уверены, что ПСВ не станет чинить таких препятствий в ходе переговоров по Коди, как «Аякс» во время переговоров по Антони.

Ранее генеральный директор ПСВ Марсель Брандс заявил, что Гакпо готовы отпустить в случае предложения, которое устроит и игрока, и клуб.

В этом сезоне левый вингер забил 10 голов и отдал 9 результативных передач в 13 матчах за ПСВ во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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