Главный тренер сборной Испании Луис Энрике подвел итоги матча с (7:0).

«Вообще говоря, я на протяжении десяти дней анонсировал вам это. Когда все складывается таким образом, футбол превращается в чудесный вид спорта.

Соперник был непростым и мог доставить нам проблемы, но мы исключительно здорово сыграли как с мячом, так и без него.

Наша единственная задача – доминировать, а для этого нам нужен мяч. Тогда соперник начинает скучать, не может найти свободное пространство. Мы прекрасно прессинговали, здорово сыграли все 16 наших футболистов. Но есть куда расти.

Я не знаю, кто выйдет против . Если мы хотим добиться нашей цели и провести на турнире все 7 матчей, мы должны сделать это как одна команда, стартовый состав не должен иметь значения. Я никогда не выбирал одних и тех же 11 человек и вряд ли повторюсь на сей раз.

Похвала ослабляет. Завтра мы сразу начинаем готовиться к матчу с Германией», – сказал Энрике в эфире TVE.