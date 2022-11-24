Тренер Польши о незабитом пенальти Левандовского: «Такое уже случалось с великими – Сократесом, Зико, Платини, Марадоной»

Чеслав Михневич высказался о , который не забил пенальти на .

получила право на пробитие пенальти на 56-й минуте матча группового этапа против (0:0). Левандовски подошел к мячу и пробил в левый нижний угол, но вратарь отбил удар.

«Я сочувствую ему. Знаю, как чувствует себя капитан, не забивший пенальти.

Левандовски очень эмоционально отреагировал на это – у нас в раздевалке есть монитор, и Роберт много раз посмотрел повтор. Ему нужно переварить это, но он знает, как справляться с такими ситуациями. Команда поможет ему. Мы знаем, что он поможет нам в будущем.

Такое уже случалось с великими – , , Платини, . Это футбол», – сказал тренер сборной Польши для Wyborcza.pl.

Следующий матч сборная Польши проведет послезавтра, 26 ноября. Ее соперником станет Саудовская Аравия.

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