Тренер Польши о незабитом пенальти Левандовского: «Такое уже случалось с великими – Сократесом, Зико, Платини, Марадоной»
Чеслав Михневич высказался о Роберте Левандовском, который не забил пенальти на ЧМ-2022.
Сборная Польши получила право на пробитие пенальти на 56-й минуте матча группового этапа против Мексики (0:0). Левандовски подошел к мячу и пробил в левый нижний угол, но вратарь Гильермо Очоа отбил удар.
«Я сочувствую ему. Знаю, как чувствует себя капитан, не забивший пенальти.
Левандовски очень эмоционально отреагировал на это – у нас в раздевалке есть монитор, и Роберт много раз посмотрел повтор. Ему нужно переварить это, но он знает, как справляться с такими ситуациями. Команда поможет ему. Мы знаем, что он поможет нам в будущем.
Такое уже случалось с великими – Сократесом, Зико, Платини, Марадоной. Это футбол», – сказал тренер сборной Польши для Wyborcza.pl.
Следующий матч сборная Польши проведет послезавтра, 26 ноября. Ее соперником станет Саудовская Аравия.
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