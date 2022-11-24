Фабиу Коэнтрау: «Если у Бензема в «Реале» 40 голов, то Роналду 60 забил бы. Это знает любой, кто хоть чуть-чуть понимает в футболе»

считает, что сейчас в «Реале» забивал бы по 60 голов.

«Если сейчас у «Реала» Бензема забивает 40 голов, то Криштиану, если бы играл в «Мадриде», забивал бы по 60 голов. Вы это знаете, я это знаю, любой человек, который хоть чуть-чуть понимает в футболе, это знает.

В Криштиану забил бы голы, которые ему нужны. В для него все сложилось не очень хорошо, потому что там были люди, которые ему мешали. А игроку, чтобы хорошо выступать, нужно спокойствие.

Если честно, то к Роналду очень несправедливо относятся. Очень жаль, что все это происходит. Люди говорят все, что хотят. Но если бы Криштиану сейчас играл в команде типа «Реала» или «Барселоны», то он делал бы на поле все, что хотел», – сказал бывший партнер Роналду по «Реалу» и сборной Португалии.