Лишь у Коста-Рики на ЧМ есть матчи без ударов – с Испанией в 2022-м и Бразилией в 1990-м
Сборная Коста-Рики не нанесла ни одного удара за матч против Испании на ЧМ-2022.
Команда Луиса Фернандо Суареса уступила со счетом 0:7. Испанцы в течение матча пробили 17 раз, 7 – в створ.
Коста-Рика повторила антирекорд ЧМ, установленный ей же в 1990 году – тогда у нее не было ни одного удара по воротам Бразилии. Подсчет ведется с 1966 года.
Испания выиграла 5 из 6 последних матчей с общим счетом 14:1. Уступила лишь Швейцарии
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