Лишь у Коста-Рики на ЧМ есть матчи без ударов – с Испанией в 2022-м и Бразилией в 1990-м

Теги Сборная Испании по футболу Сборная Коста-Рики по футболу Луис Фернандо Суарес рекорды ЧМ-2022 Футбол

Сборная Коста-Рики не нанесла ни одного удара за матч против Испании на ЧМ-2022.

Команда Луиса Фернандо Суареса уступила со счетом 0:7. Испанцы в течение матча пробили 17 раз, 7 – в створ.

Коста-Рика повторила антирекорд ЧМ, установленный ей же в 1990 году – тогда у нее не было ни одного удара по воротам Бразилии. Подсчет ведется с 1966 года.

Испания выиграла 5 из 6 последних матчей с общим счетом 14:1. Уступила лишь Швейцарии

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные