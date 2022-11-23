Лишь у Коста-Рики на ЧМ есть матчи без ударов – с Испанией в 2022-м и Бразилией в 1990-м

не нанесла ни одного удара за матч против на .

Команда Луиса Фернандо Суареса уступила со счетом 0:7. Испанцы в течение матча пробили 17 раз, 7 – в створ.

Коста-Рика повторила антирекорд ЧМ, установленный ей же в 1990 году – тогда у нее не было ни одного удара по воротам Бразилии. Подсчет ведется с 1966 года.

Испания выиграла 5 из 6 последних матчей с общим счетом 14:1. Уступила лишь Швейцарии