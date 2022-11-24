Венсан Компани: «Лучшая команда в мире редко выигрывает ЧМ. Бельгия может победить – как Италия в 2006 году»

считает, что Бельгия может выиграть ЧМ-2022, пройдя по пути Италии-2006.

« не похож ни на что другое. Вы должны достичь пика в нужное время. В 2018 году мы были на пике в матче против Бразилии в четвертьфинале. Так и должно было быть, они были очень хороши.

А затем был полуфинал против Франции. Уго Льорис сделал отличный сэйв, когда был момент у Тоби Алдервейрелда. Они забили с ближней штанги после подачи углового. Вот и разница.

Я люблю участвовать в чемпионатах мира и других подобных турнирах. Мне это нравится. Но я никогда не делаю выводов на их основе. Это бессмысленно. Лучшая команда в мире редко выигрывает чемпионат мира.

Я думаю, что Бельгия может победить. Другие команды будут в роли фаворитов, но они могут выиграть. Как это сделала в 2006 году.

То есть, располагая опытной, организованной и дисциплинированной командой, имеющей то преимущество, что все давно друг друга знают.

А также игроками с победным опытом и умением решить исход матча. Это именно то, что нужно на таких турнирах», – сказал главный тренер «Бернли» и бывший защитник сборной Бельгии.

Это последний шанс золотого поколения Бельгии. Хочется, чтобы у них получилось