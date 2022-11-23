Где смотреть Сочи – ЦСКА, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 26 ноября

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В субботу, 26 ноября, сыграют Сочи и ЦСКА в пути команд РПЛ ФОНБЕТ Кубка России по футболу.

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  • Игра пройдет на стадионе «Олимпийский стадион Сочи».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Премьер.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.

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