Защитник «Ман Сити» Аке перенес операцию в связи с переломом костей левой стопы
30-летний футболист из Нидерландов вышел в стартовом составе на матч против «Плимута» (3:1) в 5-м раунде Кубка Англии и был заменен в перерыве. После игры тренер «горожан» Пеп Гвардиола сообщил, что Натан выбыл на длительный срок.
«Ман Сити» сообщил, что у игрока обострились проблемы, которые он испытывал на протяжении всей карьеры.
В итоге нидерландец перенес операцию в связи с переломом костей левой стопы. Теперь ему предстоит процесс реабилитации.
«Это был такой разочаровывающий сезон для меня, но теперь я успешно перенес операцию в связи с переломом в стопе, который беспокоил меня месяцами, и я с оптимизмом смотрю в будущее!
Буду отдыхать и восстанавливаться, увидимся скоро, «горожане», и спасибо вам за поддержку💙», – написал Аке в инстаграме.
Фото: instagram.com/nathanake
В этом сезоне Аке провел лишь 10 матчей в АПЛ. Его подробная статистика – здесь.
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