Защитник «Ман Сити» Аке перенес операцию в связи с переломом костей левой стопы

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке перенес операцию.

30-летний футболист из Нидерландов вышел в стартовом составе на матч против «Плимута» (3:1) в 5-м раунде Кубка Англии и был заменен в перерыве. После игры тренер «горожан» Пеп Гвардиола сообщил , что Натан выбыл на длительный срок.

«Ман Сити » сообщил, что у игрока обострились проблемы, которые он испытывал на протяжении всей карьеры.

В итоге нидерландец перенес операцию в связи с переломом костей левой стопы. Теперь ему предстоит процесс реабилитации.

«Это был такой разочаровывающий сезон для меня, но теперь я успешно перенес операцию в связи с переломом в стопе, который беспокоил меня месяцами, и я с оптимизмом смотрю в будущее!

Буду отдыхать и восстанавливаться, увидимся скоро, «горожане», и спасибо вам за поддержку💙», – написал Аке в инстаграме.

Фото: instagram.com/nathanake

В этом сезоне Аке провел лишь 10 матчей в АПЛ . Его подробная статистика – здесь .