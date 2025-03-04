Хавбек «Рубина» Ходжа об алкоголе: «Я мусульманин, не пью. Личное дело каждого, но я вообще не хотел бы говорить об этом»
Полузащитник перешел в казанский клуб из хорватской «Риеки» в сентябре 2024 года.
– Пара пива после игры – это нормально для Хорватии?
– Я мусульманин. Не пью. Большинство футболистов в Хорватии – профессионалы, они не пьют.
– Выпить пару пива после матча – это непрофессионально?
– Как мусульманин я вообще не хотел бы говорить про алкоголь. Это личное дело каждого.
– Какая у вас мечта на будущее? Играть в «Зените» или большом европейском клубе?
– Я счастлив играть в «Рубине», мне комфортно в команде, и я сосредоточен на выступлениях за казанский клуб. А что случится в будущем, знает только бог. Главное, что сейчас я здоров, выхожу на поле и стараюсь помочь «Рубину».
– Если у вас будет выбор: «Зенит», «Бенфика», «Тоттенхэм», что предпочтете?
– Сейчас все мои мысли связаны с «Рубином» и моей командой, – сказал полузащитник «Рубина» Велдин Ходжа.
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