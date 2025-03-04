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Хавбек «Рубина» Ходжа об алкоголе: «Я мусульманин, не пью. Личное дело каждого, но я вообще не хотел бы говорить об этом»

Хавбек «Рубина» Велдин Ходжа высказался о своем отношении к алкоголю.

Полузащитник перешел в казанский клуб из хорватской «Риеки» в сентябре 2024 года.

– Пара пива после игры – это нормально для Хорватии?

– Я мусульманин. Не пью. Большинство футболистов в Хорватии – профессионалы, они не пьют.

– Выпить пару пива после матча – это непрофессионально?

– Как мусульманин я вообще не хотел бы говорить про алкоголь. Это личное дело каждого.

– Какая у вас мечта на будущее? Играть в «Зените» или большом европейском клубе?

– Я счастлив играть в «Рубине», мне комфортно в команде, и я сосредоточен на выступлениях за казанский клуб. А что случится в будущем, знает только бог. Главное, что сейчас я здоров, выхожу на поле и стараюсь помочь «Рубину».

– Если у вас будет выбор: «Зенит», «Бенфика», «Тоттенхэм», что предпочтете?

– Сейчас все мои мысли связаны с «Рубином» и моей командой, – сказал полузащитник «Рубина» Велдин Ходжа.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoРубин
logoВелдин Ходжа
религия
алкоголь и спорт
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Хорватия
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