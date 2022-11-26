Сочи — ЦСКА: прогноз на матч 26.11.2022, Кубок России

Программу шестого тура групповой стадии Кубка России закрывает противостояние «Сочи» — ЦСКА. К каждой команде имеет отношение Владимир Федотов, тренирующий ЦСКА. Игра пройдет в Сочи на поле стадиона «Фишт». Начало встречи в 16:00 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: гол «Сочи», победа ЦСКА, обмен голами

В сезоне 2022/2023 клубы уже провели два матча. ЦСКА выиграл оба матча. Все игры прошли в Москве. В Кубке России победа 2:1. В рамках чемпионата армейцы были сильнее со счетом 3:0. С учетом товарищеского матча на Кубке Pari Премьер, ЦСКА выиграл три очные встречи. Все игры после прихода в столичный клуб Владимира Федотова.

Сочи

«Сочи» завершил осеннюю часть чемпионата России на серии из трех матчей без поражений. Две домашние ничьи и победа над «Химками» в заключительной игре турнира. В пятом туре Кубка России черноморский клуб сыграл вничью 1:1 с «Торпедо» в Москве. Гости вышли вперед на 51 минуте благодаря голу Жоаозиньо. Спустя 5 минут Давид Караев вернул автозаводцев в игру. До конца второго тайма команды больше не забили. В серии пенальти успешнее были представители черноморского клуба 4:2.

У «Сочи» всего одно поражение в пяти последних играх. Результаты черноморского клуба:

«Торпедо» — «Сочи» 1:1, 2:4 по пенальти;

«Химки» — «Сочи» 0:2;

«Сочи» — «Спартак» 1:1;

«Сочи» — «Урал» 2:2;

«Зенит» — «Сочи» 7:0.

В турнирной таблице РПЛ «Сочи» на 9-м месте с 25 очками. Разница голов 27:32. У команды 7 побед, 4 ничьи и 6 поражений. «Сочи» успешнее выступает на домашней арене. По игре дома черноморский клуб на 6 месте с 18 очками. По игре в гостях 11-й результат с 7 баллами. В Кубке России «Сочи» на последнем месте с 2 очками. Команда потеряла все шансы выйти в плей-офф. В 5 играх ничья и 4 поражения. Разница голов 5:11.

Интересные статистические факты по игре «Сочи»:

Лучший снайпер — Кристина Нобоа 10 голов, Владислав Сарвели и Георгий Мелкадзе по 5;

Лучший ассистент — Никита Бурмистров и Артем Макарчук по 4 передачи, Сергей Терехов 2 паса;

Самый результативный игрок — Кристиан Нобоа (10+1), Мелкадзе (5+1), Сарвели (5+0), Бурмистров (1+4);

«Сочи» забивает в 10-ти домашних матчах;

«Сочи» забивает в первом тайме в 10-ти домашних матчах;

В пяти очных матчах на поле «Сочи» забивают обе команды.

Длительное время от травмы восстанавливается Викторьен Ангбан. Он пропустит последнюю игру года и вернется в строй только весной. Из-за перебора желтых карточек игру с ЦСКА пропустит защитник Иван Миладинович.

ЦСКА

ЦСКА завершил осеннюю часть сезона двумя поражениями в чемпионате. В последней игре РПЛ армейцы дома проиграли «Динамо» 1:2. Поражением завершился и матч Кубка России против «Урала». Армейцы проиграли команде своего бывшего наставника Виктора Ганчаренко. Основное время матча завершилось вничью 0:0. В серии пенальти успешнее оказались представители команды из Екатеринбурга. В серии пенальти не забили Ермаков и Мойзес.

У ЦСКА три матча без побед кряду. Последние результаты команды:

«Урал» — ЦСКА 0:0, 5:4 по пенальти;

«Динамо» — ЦСКА 2:1;

ЦСКА — «Пари НН» 0:1;

«Локомотив» — ЦСКА 0:1;

«Оренбург» — ЦСКА 2:2.

В чемпионате России у ЦСКА 29 очков. Команда занимает пятое место. Красно-синие выиграли 8 матчей, проиграли 4 встречи и 5 раз сыграли вничью. На домашней арене красно-синие набрали 17 очков. Это седьмой результат. По игре в гостях 12 очков и пятый результат. В Кубке России у армейцев 10 очков в пяти встречах. ЦСКА одержал три победы, один раз проиграл и сыграл вничью. Разница голов 6:3. Команда гарантировала выход в плей-офф и сохраняет шансы занять первое место. Отставание от «Урала» один балл.

Интересные статические факты по игре ЦСКА в сезоне:

Лучший снайпер Федор Чалов с 11 голами, Хесус Медина 6;

Лучший ассистент — Хесус Медина с 4 ассистами, Максим Мухин, Милан Гаич, Иван Обляков, Хорхе Карраскаль и Константин Кучаев с 2;

Самый результативный игрок Чалов (11+1), Медина (6+4), Карраскаль (5+2);

ЦСКА выиграл всего один матч из пяти;

ЦСКА выиграл 4 из 5 очных матчей.

Игру с «Уралом» пропустил Адольфо Гаич. Его участие в матче с «Сочи» под вопросом. От травмы восстановился Игорь Дивеев, но его шансы сыграть минимальны, так как есть риск рецидива. Повреждения в матче с «Уралом» повреждения получили Саша Зделар и Бахтиер Зайнутдинов.

Сочи — ЦСКА: история личных встреч

Противостояние команд насчитывает 10-ть игр. У ЦСКА 5 побед и 3 победы у «Сочи». 2 игры завершились вничью. Разница голов 15:13 в пользу красно-синих.

В рамках Кубка России команды сыграли два раза. Обе встречи выиграл ЦСКА.

Коэффициенты букмекеров на матч Сочи — ЦСКА

Гости получили статус фаворита предстоящего матча. В таблице коэффициенты букмекерских контор на результативность и общий исход встречи.

Букмекерская контора Победа Сочи Ничья Победа ЦСКА ТМ2,5 ТБ2,5 «1хСтавка» 2,89 3,90 2,32 2,12 1,77 «Мелбет» 2,90 3,90 2,30 2,12 1,77 Бетсити 2,89 3,90 2,32 2,12 1,77

Противостояние «Сочи» — ЦСКА закрывает групповой этап Кубка России для команд. Для «Сочи» турнир будет закончен, ЦСКА сыграет в плей-офф весной. Армейцы вероятнее всего сыграют не оптимальным составом, как и в игре с «Уралом». У «Сочи» есть причины для победы несмотря на отсутствие турнирной мотивации. На домашней арене черноморцы играют успешнее. Ставка на матч: «Обе забьют — да» и ТБ2,5.

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Где смотреть матч Сочи – ЦСКА