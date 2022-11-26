Сочи — ЦСКА: прогноз на матч 26.11.2022, Кубок России
Программу шестого тура групповой стадии Кубка России закрывает противостояние «Сочи» — ЦСКА. К каждой команде имеет отношение Владимир Федотов, тренирующий ЦСКА. Игра пройдет в Сочи на поле стадиона «Фишт». Начало встречи в 16:00 по московскому времени.
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Рекомендованная ставка: гол «Сочи», победа ЦСКА, обмен голами
В сезоне 2022/2023 клубы уже провели два матча. ЦСКА выиграл оба матча. Все игры прошли в Москве. В Кубке России победа 2:1. В рамках чемпионата армейцы были сильнее со счетом 3:0. С учетом товарищеского матча на Кубке Pari Премьер, ЦСКА выиграл три очные встречи. Все игры после прихода в столичный клуб Владимира Федотова.
Сочи
«Сочи» завершил осеннюю часть чемпионата России на серии из трех матчей без поражений. Две домашние ничьи и победа над «Химками» в заключительной игре турнира. В пятом туре Кубка России черноморский клуб сыграл вничью 1:1 с «Торпедо» в Москве. Гости вышли вперед на 51 минуте благодаря голу Жоаозиньо. Спустя 5 минут Давид Караев вернул автозаводцев в игру. До конца второго тайма команды больше не забили. В серии пенальти успешнее были представители черноморского клуба 4:2.
У «Сочи» всего одно поражение в пяти последних играх. Результаты черноморского клуба:
- «Торпедо» — «Сочи» 1:1, 2:4 по пенальти;
- «Химки» — «Сочи» 0:2;
- «Сочи» — «Спартак» 1:1;
- «Сочи» — «Урал» 2:2;
- «Зенит» — «Сочи» 7:0.
В турнирной таблице РПЛ «Сочи» на 9-м месте с 25 очками. Разница голов 27:32. У команды 7 побед, 4 ничьи и 6 поражений. «Сочи» успешнее выступает на домашней арене. По игре дома черноморский клуб на 6 месте с 18 очками. По игре в гостях 11-й результат с 7 баллами. В Кубке России «Сочи» на последнем месте с 2 очками. Команда потеряла все шансы выйти в плей-офф. В 5 играх ничья и 4 поражения. Разница голов 5:11.
Интересные статистические факты по игре «Сочи»:
- Лучший снайпер — Кристина Нобоа 10 голов, Владислав Сарвели и Георгий Мелкадзе по 5;
- Лучший ассистент — Никита Бурмистров и Артем Макарчук по 4 передачи, Сергей Терехов 2 паса;
- Самый результативный игрок — Кристиан Нобоа (10+1), Мелкадзе (5+1), Сарвели (5+0), Бурмистров (1+4);
- «Сочи» забивает в 10-ти домашних матчах;
- «Сочи» забивает в первом тайме в 10-ти домашних матчах;
- В пяти очных матчах на поле «Сочи» забивают обе команды.
Длительное время от травмы восстанавливается Викторьен Ангбан. Он пропустит последнюю игру года и вернется в строй только весной. Из-за перебора желтых карточек игру с ЦСКА пропустит защитник Иван Миладинович.
ЦСКА
ЦСКА завершил осеннюю часть сезона двумя поражениями в чемпионате. В последней игре РПЛ армейцы дома проиграли «Динамо» 1:2. Поражением завершился и матч Кубка России против «Урала». Армейцы проиграли команде своего бывшего наставника Виктора Ганчаренко. Основное время матча завершилось вничью 0:0. В серии пенальти успешнее оказались представители команды из Екатеринбурга. В серии пенальти не забили Ермаков и Мойзес.
У ЦСКА три матча без побед кряду. Последние результаты команды:
- «Урал» — ЦСКА 0:0, 5:4 по пенальти;
- «Динамо» — ЦСКА 2:1;
- ЦСКА — «Пари НН» 0:1;
- «Локомотив» — ЦСКА 0:1;
- «Оренбург» — ЦСКА 2:2.
В чемпионате России у ЦСКА 29 очков. Команда занимает пятое место. Красно-синие выиграли 8 матчей, проиграли 4 встречи и 5 раз сыграли вничью. На домашней арене красно-синие набрали 17 очков. Это седьмой результат. По игре в гостях 12 очков и пятый результат. В Кубке России у армейцев 10 очков в пяти встречах. ЦСКА одержал три победы, один раз проиграл и сыграл вничью. Разница голов 6:3. Команда гарантировала выход в плей-офф и сохраняет шансы занять первое место. Отставание от «Урала» один балл.
Интересные статические факты по игре ЦСКА в сезоне:
- Лучший снайпер Федор Чалов с 11 голами, Хесус Медина 6;
- Лучший ассистент — Хесус Медина с 4 ассистами, Максим Мухин, Милан Гаич, Иван Обляков, Хорхе Карраскаль и Константин Кучаев с 2;
- Самый результативный игрок Чалов (11+1), Медина (6+4), Карраскаль (5+2);
- ЦСКА выиграл всего один матч из пяти;
- ЦСКА выиграл 4 из 5 очных матчей.
Игру с «Уралом» пропустил Адольфо Гаич. Его участие в матче с «Сочи» под вопросом. От травмы восстановился Игорь Дивеев, но его шансы сыграть минимальны, так как есть риск рецидива. Повреждения в матче с «Уралом» повреждения получили Саша Зделар и Бахтиер Зайнутдинов.
Сочи — ЦСКА: история личных встреч
Противостояние команд насчитывает 10-ть игр. У ЦСКА 5 побед и 3 победы у «Сочи». 2 игры завершились вничью. Разница голов 15:13 в пользу красно-синих.
В рамках Кубка России команды сыграли два раза. Обе встречи выиграл ЦСКА.
Коэффициенты букмекеров на матч Сочи — ЦСКА
Гости получили статус фаворита предстоящего матча. В таблице коэффициенты букмекерских контор на результативность и общий исход встречи.
|
Букмекерская контора
|
Победа Сочи
|
Ничья
|
Победа ЦСКА
|
ТМ2,5
|
ТБ2,5
|
2,89
|
3,90
|
2,32
|
2,12
|
1,77
|
2,90
|
3,90
|
2,30
|
2,12
|
1,77
|
2,89
|
3,90
|
2,32
|
2,12
|
1,77
Противостояние «Сочи» — ЦСКА закрывает групповой этап Кубка России для команд. Для «Сочи» турнир будет закончен, ЦСКА сыграет в плей-офф весной. Армейцы вероятнее всего сыграют не оптимальным составом, как и в игре с «Уралом». У «Сочи» есть причины для победы несмотря на отсутствие турнирной мотивации. На домашней арене черноморцы играют успешнее. Ставка на матч: «Обе забьют — да» и ТБ2,5.
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