Нино о русском языке: «Цель – до конца сезона дать на нем интервью. Мне хватает лексики, чтобы взаимодействовать с партнерами, но есть страх ошибиться и показаться невежей»

Нино заявил о намерении дать интервью на русском языке.

Бразильский защитник выступает за «Зенит » с января 2024 года.

– Как защитник ты должен постоянно общаться с вратарем и полевыми игроками. На каком языке ты делаешь это сейчас?

– Я овладел практически всей необходимой спортивной терминологией на русском языке, поэтому понимаю практически все, что касается футбола и тренерских установок.

Вообще, мне хватает лексики, чтобы полноценно взаимодействовать с партнерами на поле. С Женей Латышонком я общаюсь на русском, с Эраковичем на английском или русском. Знаний хватает.

– Ты очень храбро взялся за изучение русского языка, но пока что стесняешься разговаривать на нем публично. Когда нам ждать твоего интервью на русском языке?

– Сейчас я на том этапе изучения языка, когда я знаю сильно больше, чем имею смелость показать. У меня есть страх совершить ошибку и показаться невежей в области языка. Это сдерживающий фактор для меня.

Я сам прекрасно понимаю, что сейчас обладаю теми знаниями, которые однажды должен буду показать. Для этого нужна смелость. Моя цель – до конца этого сезона дать небольшое интервью на русском. Это станет для меня очень важной отсечкой, после которой можно будет двигаться дальше.

– В случае чемпионства можно будет произнести речь на русском для болельщиков.

– Это было бы фантастически! – сказал игрок «Зенита» Нино .

Нино сравнил Петербург и Рио: «Главное отличие – уровень безопасности. В России я могу спокойно погулять с семьей и посидеть в парке. Рио – очень густонаселенный и подвижный город»