Агуэро о Педри и Гави: «Уверен, они станут прочной основой сборной Испании»

высказался об игре Педри и Гави.

– Насколько большое влияние смогут оказать Педри и Гави, и как далеко зайдет сборная ?

– Я вижу, что вопрос о молодых талантах возникает во многих командах... Не знаю, было ли их так много на прошлых чемпионатах мира.

Что насчет и ? Эти двое выиграли Golden Boy, один за другим. И у них уже много совместных игр в «Барселоне». Теперь будет и опыт выступлений на чемпионате мира.

Но в чем я уверен, так это в том, что с этого момента они станут прочной основой испанской команды, – заявил экс-нападающий сборной Аргентины и «Манчестер Сити».