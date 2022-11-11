Гави – самый молодой игрок в истории Испании на ЧМ. В августе хавбеку «Барсы» исполнилось 18 лет

Гави стал самым молодым игроком в истории сборной Испании, вызванным на чемпионат мира.

В августе полузащитнику «Барселоны» исполнилось 18 лет.

Гави, попавший в заявку сборной Испании на ЧМ-2022, превзошел достижение Сеска Фабрегаса, поехавшего на ЧМ-2006 спустя месяц после 19-летия.

Хавбек дебютировал в сборной Испании в возрасте 17 лет и 2 месяцев. На данный момент он провел в составе национальной команды 12 матчей и забил 1 гол.

Фати, Гави, Педри, Альба, Бускетс, Асенсио, Ферран, Карвахаль – в составе Испании на ЧМ-2022. Рамос, Де Хеа и Кепа в Катар не едут