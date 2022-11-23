Гвардиола о новом контракте с «Сити»: «Для меня нет места лучше. Есть ощущение, что вместе мы можем добиться большего»

прокомментировал подписание нового контракта с .

«Я так рад остаться в «Манчестер Сити» еще на два года. У меня не хватает слов благодарности всем в клубе за доверие. Мне здесь хорошо и комфортно. У меня есть все, что мне нужно, чтобы делать свою работу как можно лучше.

Я знаю, что следующая глава для этого клуба, следующая декада будет потрясающей. Так было последние десять лет, и так будет следующие десять лет, потому что этот клуб очень стабилен.

С первого дня я почувствовал что-то особенное, находясь здесь. Для меня нет места лучше. У меня все еще есть ощущение, что вместе мы можем добиться большего, поэтому я хочу остаться и продолжать бороться за трофеи», – сказал испанский тренер.