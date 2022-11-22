Гвардиола получил прибавку по новому контракту с «Ман Сити» – раньше ему платили 20 млн фунтов в год. Договор уже подписан
Зарплата Пепа Гвардиолы увеличится по новому контракту с «Манчестер Сити».
Ранее стало известно, что клуб и тренер согласовали новый контракт по схеме «1+1».
По информации The Guardian, испанский специалист уже подписал соглашение. По новому договору зарплата Гвардиолы стала больше – раньше он получал 20 млн фунтов в год.
Пеп возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году. Под его руководством клуб по четыре раза выиграл АПЛ и Кубок английский лиги, а также победил в Кубке Англии. В сезоне-2020/21 «Ман Сити» вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил «Челси» (0:1).
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