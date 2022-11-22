90% аргентинцев назвали Месси эталоном. Университет Сан-Андреса до ЧМ-2022 провел опрос о связи футбола и общественных настроений в Аргентине

В Аргентине накануне прошел опрос о влиянии результатов сборной на общество.

Согласно опросу университета Сан-Андреса, в котором приняло участие 1023 респондента, 49% аргентинцев считают, что результаты сборной на ЧМ-2022 существенно повлияют на настроение граждан. Среди опрошенных женщин такое мнение выразили 55%, среди мужчин – 42%

90% опрошенных в той или иной согласны с тем, что – национальный кумир. 68% респондентов полностью согласились с тем, что футбол является частью аргентинской культуры. 62% согласились с тем, что Аргентина славится на весь мир благодаря футболу.

70% опрошенных считают, что чемпионат мира очень важен для аргентинского общества, еще 21% назвали событие «довольно важным». Однако на личном уровне эти показатели составили, соответственно, 21% и 34%.

56% опрошенных отметили отсутствие или незначительную связь между выступлением сборной Аргентины на чемпионате мира и политической ситуацией в стране. 36% сочли, что результаты сборной никак не повлияют на президентские выборы в следующем году, и только 13% отметили, что выступление сборной может значительно повлиять на результаты выборов.