Хрюнов считает, что Дзюбе нужно перейти в «Торпедо»: «Собрал бы «Лужники» смело. Это было бы зрелищем, сопоставимым с концертом «Ленинграда»

считает, что нужно перейти в «Торпедо».

Ранее Александр Емельяненко заявил о желании провести бой с экс-форвардом «Адана Демирспор» и «Зенита».

– В каком виде спорта сейчас Дзюба мог бы быть успешен, кроме футбола?

– Футбол – это безусловно. Я его персональный фанат. Сейчас тяжелое время для международного футбола. Но я, если честно, как болельщик , хотел бы его увидеть в этой команде.

Помочь «Торпедо» – было бы самое то. Сразу у клуба бы появилось несколько тысяч готовых фанатов. Для Дзюбы это была бы некоторая альтернатива предыдущей карьере. Я имею в виду не «Зенит» и не «Спартак». Это действительно очень хорошая точка для настоящих футбольных фанатов.

Артем поиграл бы какое-то время за «Торпедо», а потом бы собрал смело. Это было бы зрелищем, сопоставимым с концертом «Ленинграда». Чего-то такого хотелось бы для Артема. Нужны сейчас положительные новости о нем. Пусть это станет чем-то вроде компьютерной игры.

Все, что происходит в это смутное время с людьми – вызывает негатив. Мы же не знаем всех обстоятельств, которые произошли в Турции. Мы должны переживать об Артеме как о своем друге или парне с соседнего двора. Даже такая подача новостей, что у Дзюбы не получилось в Турции. Это у Турции не получилось что-то с Дзюбой. Он великий спортсмен современности, – сказал промоутер.

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