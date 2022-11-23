Зарплата Сака в «Арсенале» может увеличиться втрое. Вингер получает 70 тысяч фунтов в неделю и интересен «Ман Сити»
Вингер Букайо Сака ведет переговоры с «Арсеналом» о новом контракте.
Лондонцы готовы увеличить зарплату 21-летнему игроку сборной Англии втрое, в настоящее время он зарабатывает 70 тысяч фунтов в неделю.
Действующее соглашение Сака с «Арсеналом» рассчитано до июня 2024 года, при этом у «канониров» есть опция продления договора еще на один сезон.
По данным Daily Mail, футболист очень нравится главному тренеру «Манчестер Сити» Пепу Гвардиоле, который видит в нем замену Рахиму Стерлингу, ушедшему летом в «Челси».
Однако Сака всем доволен в «Арсенале», в частности, лидерством команды в АПЛ. Единственное, что может помешать подписанию нового контракта – если игрок выстрелит на ЧМ-2022 и захочет еще более высокой зарплаты.
В 14 матчах сезона АПЛ на счету Сака 4 гола и 6 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.
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