Зарплата Сака в «Арсенале» может увеличиться втрое. Вингер получает 70 тысяч фунтов в неделю и интересен «Ман Сити»

Вингер Букайо Сака ведет переговоры с «Арсеналом» о новом контракте.

Лондонцы готовы увеличить зарплату 21-летнему игроку сборной Англии втрое, в настоящее время он зарабатывает 70 тысяч фунтов в неделю.

Действующее соглашение Сака с «Арсеналом» рассчитано до июня 2024 года, при этом у «канониров» есть опция продления договора еще на один сезон.

По данным Daily Mail, футболист очень нравится главному тренеру , который видит в нем замену Рахиму Стерлингу, ушедшему летом в «Челси».

Однако Сака всем доволен в , в частности, лидерством команды в АПЛ. Единственное, что может помешать подписанию нового контракта – если игрок выстрелит на ЧМ-2022 и захочет еще более высокой зарплаты.

В 14 матчах сезона на счету Сака 4 гола и 6 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.