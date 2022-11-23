Гогниев после поражения от «Пари НН»: «Химкам» тяжело находить мотивацию. Шансов на выход из группы нет»

Главный тренер «Химок» подвел итоги матча с (1:1, 1:3 пен.) в Фонбет Кубке России.

– Игра понравилась, хочется поблагодарить людей, которые следят за стадионом. Хорошее, качественное поле. Сегодня мы показывали конструктивную игру на протяжении 90 минут. От этого рисунка надо исходить, и нужно добавлять во многих компонентах.

По игре были моменты, выходы один на один. Поблагодарил ребят, у нас осталась одна игра на Кубок, очень тяжело мотивацию находить. Шансов на выход из группы нет. Мы будем двигаться, мы спортсмены, профессионалы. 27-го числа будем так же выходить и хотеть выигрывать, как и любую другую игру.

– После Нового года вы будете готовить команду?

– Сейчас еще не конец сезона. Сначала надо закрыть этот сезон, осталась одна кубковая игра. Мы общаемся с руководителями. Будем делать какие-то выводы по окончании сезона. Сейчас я тренер «Химок», и осталась заключительная игра с «Краснодаром», – сказал .