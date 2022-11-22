У «Химок» 1 победа в 14 матчах при Гогниеве. Сегодня проиграли «Пари НН» по пенальти и заняли последнее место в группе Кубка
«Химки» выиграли лишь один матч из последних четырнадцати.
Команда Спартака Гогниева уступила «Пари НН» (1:1, 1:3 по пенальти) и заняла последнее место в группе A пути РПЛ в Фонбет Кубке России, лишившись шансов на выход в плей-офф.
В 14 играх при Гогниеве подмосковный клуб выиграл лишь один раз – в матче с «Оренбургом» (2:0). Также было 10 поражений с учетом сегодняшнего матча.
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