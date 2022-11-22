Франция — Австралия — 4:1, обзор матча Чемпионата мира по футболу 22.11.2022

На групповом этапе Чемпионата мира по футболу сборная Франции играла с Австралией. Игра проходила в городе Эль-Вакр на арене «Аль-Джануб», и закончилась со счетом 4:1 в пользу «трехцветных».

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Франция активно начала игру, но первой пропустила. Австралия провела образцово-показательную контратаку и вышла вперед. На 9-й минуте Крэйг Гудвин с фланговой передачи Мэтью Лекки. открыл счет, отправив мяч в ворота действующих чемпионов мира. Люка Эрнандес после пропущенного Францией гола покинул поле — игрок получил повреждение, из-за которого дальше не смог продолжить игру. В игру вступил Тео Эрнандес — родной брат пострадавшего. Адриен Рабьо на 27-й минуте встречи после навеса Тео Эрнандеса в штрафную сравнял счет. Рабьо поучаствовал и во втором голе своей команды — Адриен отыгрался с Килианом Мбаппе, получив шедевральный пас пяткой, и выкатил мяч на Оливье Жиру, который на 32-й минуте матча вывел трехцветных вперед. Французы в концовке первого тайма создали еще пару опасных моментов, однако не сумели увеличить преимущество в счете. Австралия также могла выйти вперед, отправив мяч в штангу: Джексону Ирвайну немного не хватило, чтобы восстановить паритет.

Во второй половине встречи сборная Франции создала еще несколько опасных моментов, что закончилось голом Килиана Мбаппе. Форвард ПСЖ отправил мяч в ворота австралийцев головой с передачи Усмана Дембеле. Это случилось на 68-й минуте матча. Мбаппе на 71-й минуте оформил и голевой пас. Килиан оформил подачу в штрафную, откуда Оливье Жиру головой довел счет до разгромного.

Видеообзор матча Франция — Австралия