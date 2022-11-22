Фанаты сборной Саудовской Аравии в стиле Роналду праздновали победу над Аргентиной

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Болельщики Саудовской Аравии праздновали победу над Аргентиной в стиле Криштиану Роналду.

После матча сборной Саудовской Аравии с командой Аргентины в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022 (2:1) в социальных сетях появилось видео, на котором саудовские болельщики празднуют в стиле Криштиану Роналду. Выходя со стадиона, болельщики прыгали и кричали: «Siuuu!» – подобно тому, как празднует голы нападающий сборной Португалии.

Сборная Аргентины, сенсационно проиграв Саудовской Аравии, прервала серию из 35 матчей без поражений и после 1-го тура занимает последнее место в своей группе.

«А где Месси? Не видно его». Кричалка фанатов Саудовской Аравии после победы над Аргентиной

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