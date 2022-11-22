Руджери о поражении Аргентины: «Соперник неприятно удивил. Постоянно прессинговали Де Пауля и Паредеса, они не могли зацепиться за мяч»

Оскар Руджери прокомментировал поражение Аргентины на от (1:2).

«Соперник неприятно удивил. Тактически они действовали очень хорошо, были потрясающе координированы, и и не могли перехватить мяч. Они оказались под прессингом.

Я видел, что Де Паулю, парню, который двигался повсюду, было неудобно играть в короткий пас. Центральные защитники накрывали его, и он не мог перехватить мяч, они прессинговали его, и мы не выходили из-под прессинга так же, как в тех матчах, которые воодушевляли нас раньше.

Сегодня тренерская работа необходима, чтобы команда развивалась. Мы не смогли продлить беспроигрышную серию, но показали, что в этой сборной была проделана большая работа. Было владение мячом, игра в короткий пас», – сказал чемпион мира 1986 года в составе сборной .