Гончаренко о победе «Урала» над ЦСКА: «15 тысяч болельщиков, пришедших в столь морозный вечер, позволили нам выиграть»

высказался о победе «Урала» над .

Клуб из Екатеринбурга дома обыграл ЦСКА в 5-м туре Фонбет Кубка России (0:0, по пенальти – 5:4).

– Что касается эмоций, у меня было гораздо больше матчей более эмоциональных. Тем не менее был высокий градус игры.

15 тысяч болельщиков, пришедших в столь морозный вечер, позволили нам выиграть. Мы благодарны им.

В первом тайме мы не очень хорошо играли в центре поля, не могли разобраться, как нам там играть лучше. Мы проигрывали много подборов, поэтому и не было моментов у ворот ЦСКА.

– Гогличидзе на какой позиции играл сегодня?

– Нападающего. Почему нет?

У нас 20 игроков, пять замен были доступны. Все готовы играть, вполне возможно было сегодня сыграть используя различные варианты замен, – сказал главный тренер .