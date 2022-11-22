Гончаренко о победе «Урала» над ЦСКА: «15 тысяч болельщиков, пришедших в столь морозный вечер, позволили нам выиграть»
Виктор Гончаренко высказался о победе «Урала» над ЦСКА.
Клуб из Екатеринбурга дома обыграл ЦСКА в 5-м туре Фонбет Кубка России (0:0, по пенальти – 5:4).
– Что касается эмоций, у меня было гораздо больше матчей более эмоциональных. Тем не менее был высокий градус игры.
15 тысяч болельщиков, пришедших в столь морозный вечер, позволили нам выиграть. Мы благодарны им.
В первом тайме мы не очень хорошо играли в центре поля, не могли разобраться, как нам там играть лучше. Мы проигрывали много подборов, поэтому и не было моментов у ворот ЦСКА.
– Гогличидзе на какой позиции играл сегодня?
– Нападающего. Почему нет?
У нас 20 игроков, пять замен были доступны. Все готовы играть, вполне возможно было сегодня сыграть используя различные варианты замен, – сказал главный тренер «Урала».
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