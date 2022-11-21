Дания — Тунис — 0:0, обзор матча Чемпионата мира по футболу 22.11.2022

Сборная Дании сыграла со сборной Туниса в матче первого тура групповой стадии Чемпионата мира в Катаре. Команды представляют группу D. Игра прошла на поле стадиона «Эдьюкейшн Сити» в городе Аль-Райяне. Игра завершилась вничью 0:0.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Первые пять минут команды провели активно и обменивались опасными атаками. После игроки взяли паузу и основная борьба шла в центре поля. На 21 минуте Иссам Джебали убежал с середины поля один на один с голкипером Дании. Нападающий отправил мяч в сетку ворот, но гол был отменен из-за положения вне игры. На 43 минуте Джебали был близок к забитому голу по всем правилам. Форвард вышел один на один с голкипером и перебросил вратаря, но Каспер Шмейхель сумел коснуться мяча рукой и перевел его на угловой. В концовке тайма травму получил Томас Дилейни. Полузащитник был заменен на 45 минуте. Дания больше владела мячом 61/39, больше заработала угловых 6/3, но опаснее атаковал Тунис. Африканская сборная нанесла за первый тайм 8 ударов по воротам Дании.

Начало второго тайма стало продолжением первого. Дания контролировала мяч, а опасные моменты создавали игроки Туниса. На 55 минуте Дания сумела отправить мяч в сетку ворот африканской сборной. Отличился Андрес Сков Ольсен. Гол не засчитан из-за положения вне игры. На 69 минуте Кристиану Эриксену удался точный дальний удар, но голкипер перевел мяч на угловой. При розыгрыше углового Андреас Корнелиус пробил головой в штангу ворот. В концовке матча Дания имела два момента для взятия ворот. Также был спорный момент с неназначенным пенальти. Арбитр на ВАР пригласил главного рефери к монитору, но Сесар Рамос не увидел нарушение правил, несмотря на попадание мяча в руку. Итоговый счет матча 0:0.

Видеообзор матча Дания — Тунис