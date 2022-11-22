Тренер сборной Дании об Эриксене: «Сердце и пульс команды. Невероятный игрок. Здорово, что он вернулся»

Тренер сборной Дании Каспер Юлманд высоко отозвался о .

«Еще до Евро, до всего, что произошло с Кристианом, я говорил, что он – сердце и пульс команды. Когда он на поле, то способен невероятным образом определять ритм игры. Он ее чувствует и контролирует своими передачами, умом, видением поля и работой.

Здорово, что Кристиан вернулся. Это невероятный игрок, а как человек он еще лучше. Он очень много дает и на поле, и вне его.

Помню, когда он вернулся в марте, то почти сразу забил Нидерландам в Амстердаме. Тогда он и вернулся к нам.

Работать с Кристианом очень приятно. На вчерашней тренировке мы решили не повышать интенсивность, но Кристиана не остановить. Его каждый день нужно вытягивать с поля. Любовь к футболу – это самое важное для него», – сказал Юлманд.

Сегодня сборная Дании проведет первый матч на – против . Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 16:00 по московскому времени.