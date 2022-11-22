Семшов о соперниках России весной: «Вы знаете, какая сейчас ситуация в мире. Все зависит не от РФС, а от Бога»

Игорь Семшов порассуждал, с кем сборная России может сыграть на весеннем сборе.

«Нужно понимать, что выбор соперников сейчас у сборной небольшой. У нас есть определенное количество команд, с которыми мы можем играть и за каждую возможность нужно цепляться и выжимать максимум даже из этих игр.

Думаю, что руководство РФС и тренерский штаб национальной команды с удовольствием сыграл бы с Испанией, Бельгией или Германией. Но вы знаете, какая сейчас ситуация в мире, и все зависит не от РФС, а от Бога.

Футболисты тоже хотят играть с разными соперниками, но пока у нас выбор ограниченный, нужно дорожить тем, что есть. Если мы сможем договориться о товарищеских матчах со странами из Ближнего Востока или Латинской Америки, то это будет великолепно. Там люди умеют играть в футбол и выступают на чемпионатах мира.

Плюс матчи с такими командами будут проверкой для нас. До весны еще пять-шесть месяцев, это большой срок для того, чтобы что-то изменить. Вообще любой матч за сборную для каждого футболиста праздник, будь это товарищеская игра или официальная», – сказал бывший полузащитник «Динамо».