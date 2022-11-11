Жорди Альба: «У меня нет только титула чемпиона мира. Надеюсь получить его в этом году»

Защитник сборной Испании и «Барселоны» хочет выиграть .

«Я очень рад, что попал в заявку. Я еду на свой третий чемпионат мира. У нас очень хороший состав: есть и ветераны, есть и молодые футболисты. И я уверен, что все пройдет хорошо.

Я мечтал стать профессиональным футболистом, но и представить не мог, что поеду на чемпионат мира. Тем более уже на третий!

Я очень доволен. Мне в карьере не хватает только титула чемпиона мира, и я надеюсь, что в этом году я его получу», – сказал Альба.

Ранее защитник выигрывал с Испанией Евро-2012, а с «Барселоной» – чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.