Манчини о непопадании Италии на ЧМ-2022: «Это больно, хоть мы и должны смириться. Хотим выйти на следующий ЧМ и, возможно, выиграть его»
Роберто Манчини высказался о непопадании сборной Италии на чемпионат мира.
– Роберто Манчини переживает тяжелые дни, и не только из-за того, что Италия проиграла Австрии...
– Они тяжелые, потому что мы пропускаем чемпионат мира, хоть нам и придется с этим смириться. Это больно, очень сильно.
– Как вы проведете этот месяц?
– Я буду смотреть некоторые игры, но не все. Самые интересные, самые красивые.
– Будьте откровенны: до плей-офф с Македонией у вас было ощущение, что мы не поедем в Катар?
– Были ощущения. Особенно после ничьей во Флоренции с Болгарией и 0-0 в Базеле со Швейцарией в матче, который мы должны были выиграть 3-0. Но я был уверен, что на «Олимпико» мы разберемся с соперниками. И вместо этого...
– И вместо этого чемпионат мира остается для вас проклятием: ноль матчей в качестве игрока и ноль в качестве тренера.
– Я не верю в проклятия. Рано или поздно это изменится. Мы хотим выйти на следующий ЧМ, через 4 года и, возможно, выиграть его, – сказал главный тренер сборной Италии.
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