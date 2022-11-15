Сборная Ирана встретилась с президентом перед ЧМ. Игроков, выступающих за границей и критикующих власти, не было на приеме

накануне отъезда в Катар встретилась с президентом Эбрахимом Раиси.

Мероприятие спровоцировало активное обсуждение в соцсетях и критику в адрес главного тренера – общественность посчитала его присутствие на встрече жестом в поддержку политики правительства.

Игроки, выступающие за границей, – в частности, , неоднократно критиковавший политику властей Ирана, – на приеме не присутствовали. Они присоединятся к сборной уже в Дохе.

На чемпионате мира в Катаре сборная Ирана сыграет на групповом этапе со сборными Англии, США и Уэльса.

Азмун о протестах в Иране: «Позор вам за то, как легко вы убиваете. Если меня исключат из сборной, эта жертва не стоит даже волоса с головы иранской женщины»