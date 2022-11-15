Сборная Ирана встретилась с президентом перед ЧМ. Игроков, выступающих за границей и критикующих власти, не было на приеме
Сборная Ирана накануне отъезда в Катар встретилась с президентом Эбрахимом Раиси.
Мероприятие спровоцировало активное обсуждение в соцсетях и критику в адрес главного тренера Карлуша Кейруша – общественность посчитала его присутствие на встрече жестом в поддержку политики правительства.
Игроки, выступающие за границей, – в частности, Сердар Азмун, неоднократно критиковавший политику властей Ирана, – на приеме не присутствовали. Они присоединятся к сборной уже в Дохе.
На чемпионате мира в Катаре сборная Ирана сыграет на групповом этапе со сборными Англии, США и Уэльса.
Азмун о протестах в Иране: «Позор вам за то, как легко вы убиваете. Если меня исключат из сборной, эта жертва не стоит даже волоса с головы иранской женщины»
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