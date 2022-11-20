Бразилия – главный фаворит ЧМ-2022 по версии NBC, Аргентина – 2-я, Бельгия – 4-я, Португалия выше Германии и Испании

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Бразилия лидирует в рейтинге участников ЧМ-2022, составленном NBC Sports.

Аргентина заняла второе место, Франция в списке фаворитов турнира в Катаре идет на третьей строчке.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Бразилия;

2. Аргентина;

3. Франция;

4. Бельгия;

5. Англия;

6. Нидерланды;

7. Португалия;

8. Германия;

9. Испания;

10. Дания.

Бразилия – главный фаворит ЧМ-2022 по версии CBS, Аргентина – 2-я, Испания – 3-я, Португалия – 10-я

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