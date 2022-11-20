Бразилия – главный фаворит ЧМ-2022 по версии NBC, Аргентина – 2-я, Бельгия – 4-я, Португалия выше Германии и Испании
Бразилия лидирует в рейтинге участников ЧМ-2022, составленном NBC Sports.
Аргентина заняла второе место, Франция в списке фаворитов турнира в Катаре идет на третьей строчке.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Бразилия;
2. Аргентина;
3. Франция;
4. Бельгия;
5. Англия;
6. Нидерланды;
7. Португалия;
8. Германия;
9. Испания;
10. Дания.
Бразилия – главный фаворит ЧМ-2022 по версии CBS, Аргентина – 2-я, Испания – 3-я, Португалия – 10-я
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