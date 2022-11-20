Аргентина – главный фаворит ЧМ-2022 по версии Bleacher Report. Нидерланды – в топ-3, Франция – 9-я, Португалия – 10-я
Сборная Аргентины признана Bleacher Report главным претендентом на победу на ЧМ-2022.
В рейтинге сборных, участвующих на турнире в Катаре, второе место заняла Бразилия. Также в тройку вошли Нидерланды.
Первая десятка выглядит следующим образом:
1. Аргентина;
2. Бразилия;
3. Нидерланды;
4. Испания;
5. Хорватия;
6. Германия;
7. Дания;
8. Бельгия;
9. Франция;
10. Португалия.
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