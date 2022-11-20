Аргентина – главный фаворит ЧМ-2022 по версии Bleacher Report. Нидерланды – в топ-3, Франция – 9-я, Португалия – 10-я

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Сборная Аргентины признана Bleacher Report главным претендентом на победу на ЧМ-2022.

В рейтинге сборных, участвующих на турнире в Катаре, второе место заняла Бразилия. Также в тройку вошли Нидерланды.

Первая десятка выглядит следующим образом:

1. Аргентина;

2. Бразилия;

3. Нидерланды;

4. Испания;

5. Хорватия;

6. Германия;

7. Дания;

8. Бельгия;

9. Франция;

10. Португалия.

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