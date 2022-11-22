ЧМ-2022: все результаты второго игрового дня

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На ЧМ-2022 завершился второй игровой день.

21 ноября в Катаре прошли три матча 1-го тура группового этапа.

Группа А

Доха, «стадион Аль-Тумама»

СенегалНидерланды – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Гакпо (84), 0:2 – Классен (99).

Группа B

Доха, «стадион Халифа»

Англия – Иран – 6:2 (3:0)

Голы: 1:0 – Беллингем (35), 2:0 – Сака (43), 3:0 – Стерлинг (45), 4:0 – Сака (62), 4:1 – Тареми (65), 5:1 – Рэшфорд (71), 6:1 – Грилиш (90), 6:2 – Тареми (113, с пенальти).

Эр-Райян, «стадион Ахмед бин Али»

СШАУэльс 1:1 – (1:0)

Голы: 1:0 – Веа (36), 1:1 – Бэйл (82, с пенальти).

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