Рафинья: «У Бразилии на матч есть 10 танцев – по одному на гол. Забьем больше 10 – придется импровизировать»
Вингер Рафинья Диас рассказал, как сборная Бразилии будет праздновать голы на ЧМ-2022.
«По правде говоря, у нас заготовлено по танцу на каждый из первых десяти голов. На каждый матч у нас есть 10 танцев: один танец – на первый гол, другой – на второй гол... Если мы забьем больше 10 голов, придется импровизировать», – сказал футболист «Барселоны».
Бразилия проведет первую игру на турнире в Катаре 24 ноября – против Сербии.
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