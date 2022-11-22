Рафинья: «У Бразилии на матч есть 10 танцев – по одному на гол. Забьем больше 10 – придется импровизировать»

Вингер Рафинья Диас рассказал, как сборная будет праздновать голы на .

«По правде говоря, у нас заготовлено по танцу на каждый из первых десяти голов. На каждый матч у нас есть 10 танцев: один танец – на первый гол, другой – на второй гол... Если мы забьем больше 10 голов, придется импровизировать», – сказал футболист «Барселоны».

Бразилия проведет первую игру на турнире в Катаре 24 ноября – против Сербии.