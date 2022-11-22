США не выигрывают у европейских сборных на ЧМ 10 матчей подряд. Не пропускали в последний раз в 1950-м

Сборная США 10 матчей подряд не выигрывает у европейских команд на чемпионатах мира.

В матче 1-го тура группового этапа сборная США сыграла вничью с (1:1).

Таким образом, в последних 10 матчах против европейских команд у сборной США пять ничьих и пять поражений на ЧМ.

Кроме того, американцы пропускали голы в каждом из последних 18 матчей против европейских сборных на чемпионате мира. Последний раз сборная США не пропускала от европейской команды в матче с Англией на ЧМ-1950 (1:0).