США не выигрывают у европейских сборных на ЧМ 10 матчей подряд. Не пропускали в последний раз в 1950-м
Сборная США 10 матчей подряд не выигрывает у европейских команд на чемпионатах мира.
В матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 сборная США сыграла вничью с Уэльсом (1:1).
Таким образом, в последних 10 матчах против европейских команд у сборной США пять ничьих и пять поражений на ЧМ.
Кроме того, американцы пропускали голы в каждом из последних 18 матчей против европейских сборных на чемпионате мира. Последний раз сборная США не пропускала от европейской команды в матче с Англией на ЧМ-1950 (1:0).
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