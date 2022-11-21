США — Уэльс — 1:1, обзор матча Чемпионата мира по футболу 21.11.2022

Во втором матче группы B сборные США и Уэльса сыграли вничью на стадионе «Ахмед бин Али». Встреча завершилась со счетом 1:1, голами в матче отметились Тимоти Веа и Гарет Бэйл.

Перед игрой букмекеры отдавали небольшое преимущество американцам, и команда Грегга Берхалтера на правах фаворита сразу же побежала вперед. Стартовый натиск футболистов США мог увенчаться голом уже на 9-й минуте — Тимоти Веа здорово принял мяч на правом фланге и прострелил в штрафную, где по своим воротам пробил защитник Уэльса, но голкипер валлийцев Уэйн Хеннесси грудью отбил мяч. Вторая волна атаки североамериканцев завершилась ударом головой Джоша Сарджента — мяч попал в штангу.

После этого игра несколько успокоилась, а команды отметились неудачными попытками дальних ударов.

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Размеренный ход игры нарушил гол на 36-й минуте — Кристиан Пулишич вывел один на один с вратарем Веа, и сын обладателя «Золотого мяча» и президента Либерии Джорджа Веа хладнокровно пробил мимо выскочившего из ворот Хеннесси — 1:0.

В оставшееся до перерыва время валлийцы не предприняли попыток отыграться, явно уже ожидая окончания первого тайма. Американцы также успокоили игру и ушли на перерыв с преимуществом в один мяч.

Вторую половину встречи европейцы начали уже гораздо бодрее и сразу же пошли вперед. Результатом их атак стала небольшая паника в штрафной площади США, но какой-то выгоды из этой суматохи валлийцы не извлекли.

Впрочем, команда Роба Пейджа явно почувствовала вкус атакующего футбола и прижала американцев к их штрафной площади. Особенно выделялся активностью Неко Уильямс, раз за разом накручивающий оппонентов на левом фланге атаки.

Первый опасный момент Уэльс создал на 64-й минуте — после затяжной атаки Бен Дэвис здорово выскочил из-за спин защитников и сильно пробил головой, но голкипер США и лондонского «Арсенала» Мэтт Тернер перевел мяч на угловой.

Уже после его подачи опасно пробивал Кифер Мур, но мяч полетел выше перекладины.

Необходимость отыгрываться заставляла валлийцев идти большими силами в атаку и оголять тылы, но американцы не слишком удачно пользовались свободными зонами. Первый момент во втором тайме они создали только на 77-й минуте, когда Бренден Ааронсон откликнулся на передачу Пулишича, но головой пробил мимо цели.

На 82-й минуте Уэльс отыгрался — Гарет Бэйл заработал пенальти, который сам же уверенно и реализовал. Этот мяч стал для Бэйла 41-ым за свою национальную сборную.

В оставшееся время, а арбитр матча катарец Абдуррахман Аль-Джассим добавил целых девять минут, валлийцы старались и выиграть, хороший момент был у Бреннана Джонсона, но после его удара счет не изменился.

Сыграв вничью, США и Уэльс делят второе место в группе B. Следующие матчи на Чемпионате мира команды проведут 25 ноября: американцы сыграют с Англией, а Уэльс — с Ираном.

Видеообзор матча США — Уэльс