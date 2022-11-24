Во сколько играют Сборная Англии – сборная США, ЧМ-2022, 25 ноября, время начала матча

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В пятницу, 25 ноября, сыграют сборная Англии и сборная США в группе B Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре.

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Где смотреть матч Англия – США

  • Игра пройдет на стадионе «Al Bayt Stadium».
  • Встречу будут в прямом эфире показывать каналы Матч-ТВ и Матч-Футбол1.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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