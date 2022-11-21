Оздоев о плюсах лиги Турции на фоне Мир РПЛ: «Техническая оснащенность, открытый футбол и безбашенность»

Полузащитник сравнил чемпионаты России и Турции.

– Топ-3, в чем турецкая Суперлига сильнее ?

– Техническая оснащенность, открытый футбол и безбашенность – на поле, на трибунах. Здесь очень эмоциональный футбол. Он затягивает тебя. Ты кайфуешь от игры.

Здесь нет такого, что ты получаешь мяч, а тебя, как в России, пять человек прессингует.

– В чем русский чемпионат сильнее турецкого?

– В функциональной подготовке, – сказал бывший футболист «Зенита».

Со статистикой выступлений Оздоева в турецкой лиге можно ознакомиться здесь.