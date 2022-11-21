Оздоев о плюсах лиги Турции на фоне Мир РПЛ: «Техническая оснащенность, открытый футбол и безбашенность»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Турция Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк Футбол

Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев сравнил чемпионаты России и Турции.

– Топ-3, в чем турецкая Суперлига сильнее РПЛ?

– Техническая оснащенность, открытый футбол и безбашенность – на поле, на трибунах. Здесь очень эмоциональный футбол. Он затягивает тебя. Ты кайфуешь от игры.

Здесь нет такого, что ты получаешь мяч, а тебя, как в России, пять человек прессингует.

– В чем русский чемпионат сильнее турецкого?

– В функциональной подготовке, – сказал бывший футболист «Зенита».

Со статистикой выступлений Оздоева в турецкой лиге можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные