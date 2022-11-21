Оздоев о плюсах лиги Турции на фоне Мир РПЛ: «Техническая оснащенность, открытый футбол и безбашенность»
Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев сравнил чемпионаты России и Турции.
– Топ-3, в чем турецкая Суперлига сильнее РПЛ?
– Техническая оснащенность, открытый футбол и безбашенность – на поле, на трибунах. Здесь очень эмоциональный футбол. Он затягивает тебя. Ты кайфуешь от игры.
Здесь нет такого, что ты получаешь мяч, а тебя, как в России, пять человек прессингует.
– В чем русский чемпионат сильнее турецкого?
– В функциональной подготовке, – сказал бывший футболист «Зенита».
Со статистикой выступлений Оздоева в турецкой лиге можно ознакомиться здесь.
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