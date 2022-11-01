Агент Оздоева о Турции: «Никакой русофобии, везде дружелюбное отношение. На каждом шагу встречаешь русскоязычных людей»
Представитель Магомеда Оздоева рассказал об отношении к россиянам в Турции.
По словам Анзора Гаргаева, местные жители очень дружелюбны и в стране часто можно встретить русскоговорящих людей.
«В Турции нет никакой русофобии. Сам живу здесь третий год: ничего не замечаю, а Оздоев — тем более. Здесь любят людей любой национальности. Везде дружелюбное отношение: на улице, в команде, да и на футбольном поле в матче с другими соперниками.
Семья Магомеда тоже в Турции, ребенок пошел в русскую школу. Здесь очень много выходцев из Советского Союза. На каждом углу и в любой сфере деятельности встречаешь русскоязычного человека», – сказал Гаргаев.
Оздоев перешел в турецкий «Фатих Карагюмрюк» этим летом на правах свободного агента. В текущем сезоне бывший полузащитник «Зенита» провел в турецком чемпионате 10 матчей, отметившись двумя результативными передачами.
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